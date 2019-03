Concert vol liedjes over mensenrechten en vrijheid Joeri Seymortier

25 maart 2019

11u22 0 Eeklo De Herbakker in Eeklo programmeert op donderdag 28 maart om 20.30 uur een concert in het teken van Amnesty International.

Tutu Puoane brengt samen met het Brussels Jazz Orchestra het muzikaal project ‘We Have a Dream’, waarin ze het thema van mensenrechten en vrijheid bezingt. Van Stevie Wonder tot Marvin Gaye, van Nina Simone tot Sting en van Rod Stewart tot Donny Hathaway. Tickets kosten 21 euro, of 6 euro met de Uitpas. Info: www.ccdeherbakker.be.