Communieprentje Albert II hangt in Zonneheem CARLOS LIPPENS (74) TOONT 135 JAAR 'ZANTJES' IN EXPO JOERI SEYMORTIER

13 april 2018

02u38 0 Eeklo Carlos Lippens (74) uit Eeklo toont 135 jaar geschiedenis van communieprentjes in een expo. De communieprentjes, in de volksmond 'zantjes' genoemd, hebben een hele evolutie ondergaan. Zelfs het authentieke prentje van Koning Albert II hangt in de gangen van dienstencentrum Zonneheem.

Het zantje van Suzanna Tas uit Rupelmonde, die in 1883 haar plechtige communie deed, is het oudste communieprentje van de collectie. "Ik spaar die communieprentjes al van sinds ik zelf een kind was", zegt Carlos Lippens, die ook ondervoorzitter is van de seniorenadviesraad in Eeklo. "Toen ik zelf in 1956 mijn plechtige communie deed, verzamelde ik de zantjes van mijn vrienden in mijn 'catechismus'. Ik ben die blijven verzamelen en heb er ondertussen 1.200. Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat mijn moeder zaliger haar communie deed. Ik vond het daardoor een gepast moment om nu met mijn collectie naar buiten te komen."





Enkel nog foto's

Je ziet in de tentoonstelling perfect de evolutie in de drukkunst. De prentjes werden door Elie Prins in kaders gestoken. "Honderd jaar geleden stonden er vooral Heiligen op de zantjes. Die prentjes waren vaak kunstwerkjes. De oude spelling maakte alles heel plechtig. In de oorlogsjaren zag je duidelijk dat er minder geld was bij de mensen, want uit die tijd heb ik zelfs zantjes die met de hand geschreven zijn. In de jaren vijftig valt het dan weer op, dat er veel in het Frans geschreven werd. In de jaren zeventig is alles helemaal veranderd en werden de Heiligen geruild voor langwerpige zantjes met tekeningen van kindjes en bloemen. In de jaren tachtig deden de zantjes met een foto van de communicant hun intrede. Mijn collectie loopt maar tot 2000. Dan ben ik ermee gestopt, want het waren vanaf dan allemaal foto's. En sindsdien zijn er ook steeds meer lentefeesten in plaats van een communie", zegt de man.





Topper van de collectie is het prentje van Koning Albert II, toen nog Prins van Luik. "Hij deed zijn eerste communie op 3 januari 1942, in de kapel van het Kasteel van Laken", leest Carlos op het prentje. "Ik heb lang geleden al eens geschreven naar het Paleis, maar via die weg kon ik geen communieprentjes van het Koningshuis krijgen. Via een vriend heb ik dit nu toch in handen gekregen. Ik ben trots. Misschien heeft de koning dit zelf niet eens meer. Ik heb ook het prentje van prinses Joséphine-Charlotte, die haar plechtige communie deed op 10 juni 1941."





De tentoonstelling 'Communieprentjes door de eeuwen heen' is nog te zien tot 9 mei, in de gangen van het lokaal dienstencentrum Zonneheem in de Schietspoelstraat 9 in Eeklo. Elke werkdag gratis te bezoeken van 9 tot 17 uur.