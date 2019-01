College ten Doorn vindt ongeopende oorlogsbrieven van Duitse soldaten Schoolarchief met stukken tot 1832 van onder stof gehaald Joeri Seymortier

14 januari 2019

15u24 0 Eeklo Het College ten Doorn in Eeklo heeft in het archief een map gevonden met daarin veertien ongeopende oorlogsbrieven, die in 1944 door Duitse soldaten geschreven werden. De mensen van Het Erfgoedhuis gaan nu op zoek naar nog levende familieleden van die soldaten. Het archief van College ten Doorn zat jaren verstopt in dozen, maar krijgt nu eindelijk een tweede leven.

De voorbije maanden werd het rijke archief van het College ten Doorn in Eeklo geïnventariseerd. De archivarissen botsten op een mysterieus mapje met ongeopende brieven. “We hebben die brieven heel zorgvuldig open gemaakt, en het bleek te gaan om oude oorlogsbrieven die geschreven werden door soldaten die op het einde van de Tweede Wereldoorlog in de gebouwen van het College ten Doorn verbleven”, zegt An Vandenberghe van Het Erfgoedhuis. “De brieven dateren allemaal van 31 augustus en 1 september 1944. Niet toevallig, want op 2 september 1944 zijn de Duitsers hier halsoverkop moeten vertrekken. Het waren dus brieven die ze al geschreven hadden naar het thuisfront, maar die nooit op de post gedaan werden. In de brieven lezen we ook dat de Duitse soldaten echt het gevoel hadden dat de oorlog op z’n einde liep. Het zijn zeker historische pareltjes.”

Zoektocht

Het College ten Doorn was tijdens de Tweede Wereldoorlog een kazerne voor Duitse soldaten. Na de bevrijding van Eeklo in september 1944 werd de hele school in november opgeëist door de Amerikanen en Engelsen, die er dan een militair hospitaal van maakten. Tot mei 1945 bleef dat zo. “Nu we die oude oorlogsbrieven gevonden hebben, willen we ook de familie van die Duitse soldaten vinden”, zegt An Vandenberghe. “We hebben een nooit verstuurd postkaartje gevonden van Emil Zumbruch, aan zijn vierjarig zoontje Manfred. Ondertussen zijn we te weten gekomen dat Manfred op veertigjarige leeftijd overleden is. We zijn dan op zoek gegaan naar andere familie, maar we merken ook dat sommige familie niet gevonden wil worden. Dat deel van de geschiedenis ligt in Duitsland vaak nog heel gevoelig.”

Erfgoedavond

College ten Doorn wil nog meer doen met het grote archief dat ze nu blootgelegd hebben. Op dinsdag 29 januari wordt in ten Doorn een erfgoedavond gehouden, waarop de geschiedenis van de school uit de doeken gedaan wordt. Niet alleen archivarissen, maar ook de leerlingen van de school zijn al een tijdje actief met de geschiedenis van de school bezig. College ten Doorn gaat terug tot in 1832, dus er is heel wat te vertellen over de school. Niet alleen documenten, maar ook foto’s en heel wat didactisch materiaal worden belicht.

Wie er op dinsdag 29 januari bij wil zijn op de Erfgoedavond, moet op voorhand inschrijven. Dat kan door te mailen naar paul.wallaert@coltd.be. De avond is gratis, maar inschrijven is verplicht. Aansluitend receptie met ‘oude hapjes’.