College ten Doorn laat klimaatspijbelen toe (als de ouders dat ook willen) Joeri Seymortier

18 januari 2019

10u34 0 Eeklo Het College ten Doorn in Eeklo, de grootste school van het Meetjesland, laat het klimaatspijbelen toe. Er worden wel regels opgelegd.

Jongeren zijn nog weken van plan om op donderdag naar Brussel te trekken en daar te betogen voor een beter klimaat. Ze worden klimaatspijbelaars genoemd. Het College ten Doorn laat het toe, maar legt wel regels op. “Als school kunnen we alleen maar toejuichen dat onze leerlingen zich inzetten voor het klimaat en zich in onze maatschappij als actieve burgers willen laten horen”, zegt het directieteam. “Spijbelen kan volgens de onderwijsregelgeving echter niet, en kunnen we dus ook niet toestaan. Daarom maken we duidelijke afspraken. Elke leerling die wil betogen in Brussel heeft hiervoor de schriftelijke toestemming nodig van de ouders. Gemiste lessen moeten zelfstandig worden ingehaald. Elke leerling die naar de betoging gaat, toont achteraf aan dat hij of zij effectief aanwezig was op de betoging. We sanctioneren onze leerlingen die deelnemen aan de betoging niet.”