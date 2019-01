Cocquytstraat maandag weer open Joeri Seymortier

19 januari 2019

09u44 0 Eeklo De Cocquytstraat in Eeklo gaat op maandag 21 januari weer open voor het verkeer.

De Cocquytstraat moest enkele dagen geleden afgesloten worden, omdat er een verzakking was door een breuk in de riolering. “De Cocquytstraat is hersteld”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “De werken zijn achter de rug en het wegdek moet nog uitharden. Om het herstel goed te laten uitharden zal de Cocquytstraat nog tot maandag afgesloten zijn. Als alles normaal verloopt, zal het verkeer vanaf maandagmorgen terug toegelaten zijn.”

Info: www.eeklo.be.