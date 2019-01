Cocquytstraat dicht door verzakking Joeri Seymortier

16 januari 2019

16u57 0 Eeklo De Cocquytstraat in Eeklo is woensdag met hoogdringendheid afgezet voor het verkeer, door een verzakking in het wegdek.

“We kregen een melding van een verzakking in de Cocquystraat ter hoogte van huisnummer 18”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Er is een defect in de riolering vastgesteld. We gaan dat defect zo snel mogelijk laten herstellen.”

De Cocquytstraat is dicht voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voor auto’s via de Koning Albertstraat, Markt, Collegestraat, Vlamingstraat en de Cocquytstraat. Fietsers kunnen wel gewoon door.