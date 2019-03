Clothildis Van Lancker viert honderdste verjaardag: “Ik ben nog graag tussen de mensen” Joeri Seymortier

30 maart 2019

10u40 0 Eeklo Clothildis Van Lancker uit Eeklo heeft haar honderdste verjaardag gevierd.

De vrouw woont in bij haar dochter Mia en schoonzoon Salvatore, in de Burgemeester Maurice Goethalslaan in Eeklo. Tot 1978 woonde ze in de Opeisingstraat, maar dan verhuisde Clothildis. Ze is vooral trots op de kleinkinderen Isabelle en Valerie, die haar vijf achterkleinkinderen geschonken hebben: Nino, Simon, Luca, Donatella en Fiorella.

Clothildis trouwde op haar 27ste met Kamiel Haeck. In 1969 is ze weduwe geworden. “Ik ben nog heel graag tussen de mensen. Voor de rest lees ik graag in de ‘tv-blaadjes’, ben ik graag bezig met de achterkleinkinderen of ga ik nog graag eens iets eten in de Burchgraeve”, zegt de vrouw.