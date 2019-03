Chauffeur onder invloed van drugs betrapt Jeffrey Dujardin

30 maart 2019

De Politiezone Meetjesland Centrum nam donderdagnacht deel aan een provinciale actie tegen inbraken en drugtoerisme in Oost-Vlaanderen. Daarbij werden er 87 voertuigen en 37 personen gecontroleerd. Eén persoon onder invloed van drugs achter het stuur te zitten, zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Eén andere persoon was in het bezit van een hoeveelheid cannabis. Twee bestuurders hadden een glaasje teveel op waardoor hun rijbewijs drie uur werd ingehouden.