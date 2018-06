Chauffeur gekneld na aanrijding door kapotte verkeerslichten 14 juni 2018

02u32 0

Op het kruispunt 'Den Teut' in Eeklo is gisteren rond 13 uur een wagen in de flank aangereden terwijl de verkeerslichten defect waren. Het was niet de eerste keer dat de verkeerslichten het begeven. "De diensten waren verwittigd om de lichten te komen herstellen, maar voor ze er waren, was de aanrijding al gebeurd", duidt commissaris Marino Longueville. Een wagen werd er in de flank aangereden. De bestuurster van één van de wagens, een 39-jarige vrouw uit Maldegem, zat gekneld. Zij werd door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) laat weten dat hij wegbeheerder AWV verzoekt een structurele oplossing te voorzien. (WSG/JSA)