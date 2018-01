Centrum overspoeld door interimkantoren WINKELPANDEN LANGS N9 STEEDS VAKER INGENOMEN DOOR DIENSTEN JOERI SEYMORTIER

02u40 0 Joeri Seymortier In de Molenstraat zitten Accent en Ago broederlijk naast elkaar. Ago heeft twee kantoren in Eeklo, Accent zelfs drie. Eeklo Het centrum van Eeklo wordt overspoeld door interimkantoren en werkwinkels met dienstencheques. Langs de N9 zitten er op een traject van anderhalve kilometer maar liefst twaalf interimkantoren en vier werkwinkels die zich enkel op dienstencheques toespitsen. En het stopt niet. De vroegere Soup@Me op de hoek van de Patersstraat, wordt binnenkort ook een kantoor voor dienstencheques.

Wie een job zoekt, moet duidelijk naar Eeklo. De laatste tijd wordt zowat elk commercieel pand dat vrijkomt ingepalmd door een interimkantoor of werkwinkel. De vroegere soepbar Soup@Me, op de hoek van de Markt met de Patersstraat, is verhuurd en wordt ook een nieuwe stek voor wie aan de slag wil met dienstencheques. De interimkantoren spannen met twaalf vestigingen in het stadscentrum de absolute kroon.





Groeimarkt

Vivaldis stuurt haar Eeklose klanten vandaag nog naar Evergem, maar zal vanaf volgende maand het al ingerichte kantoor in Eeklo bemannen. Ago heeft twee kantoren in het centrum van Eeklo en Accent heeft er zelfs drie, allemaal op een boogscheut van elkaar. "Wij zien Eeklo als een groeimarkt en willen daar visueel aanwezig zijn", zegt Lieven Van Nieuwenhuyse, marketing director van Accent. "Vanuit Eeklo bedienen we niet alleen de stad, maar een groot deel van de regio Meetjesland. Eeklo heeft vooral veel KMO's en dat is net het soort bedrijven waarin wij gespecialiseerd zijn. Of het niet raar is dat wij drie kantoren hebben in één stad? Helemaal niet. In onze thuisbasis Roeselare hebben we zelfs twaalf kantoren. Wij willen ons echt specialiseren en werken per kantoor op een bepaalde sector. Accent Construct is er bijvoorbeeld specifiek voor de bouw. Door met gespecialiseerde kantoren te werken, kunnen we de juiste profielen voor de vacatures het best screenen."





De wildgroei aan interimkantoren en werkwinkels is goed voor wie op zoek is naar een job, maar het maakt een stad niet meteen aantrekkelijker als winkelstad.





Moet de stad nadenken over een reglement dat de wildgroei aan interimkantoren doet stoppen? "Werkgelegenheid in een stad is belangrijk, en dus zijn ook interimkantoren dat", zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). "Ik schrik zelf van het aantal, maar dat wij veel interimkantoren hebben, is eigen aan een centrumstad. Interimkantoren dragen jammer genoeg niet bij tot een extra belevingsgevoel in een centrum. Daar zijn we ons van bewust. Maar voor een verbod op extra interimkantoren ben ik persoonlijk niet. Wat is het volgende? Ook de immokantoren in onze stad verbieden? Ik ben er van overtuigd dat ook de markt van de interimkantoren zich zeer snel aanpast en stabiliseert naar mate de behoefte."





Te hoge huurprijzen

Een belangrijke factor in het verhaal zijn de huurprijzen voor de commerciële panden in Eeklo. Die zijn vaak zo hoog dat ze enkel nog door aanbieders van diensten kunnen gehuurd worden, en steeds moeilijker door detailhandelaars.





"De commerciële huurprijzen in Eeklo zijn echt niet meer marktconform", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Handelspanden worden hier te huur gezet aan prijzen die al snel naar de 2.000 euro gaan. Onlangs stond er een winkelpand te huur voor 3.500 euro. Dan is het niet moeilijk dat er leegstand is in een stad. Eigenaars van de panden zouden moeten beseffen dat verhuren aan een lagere prijs nog altijd beter is dan niet verhuurd krijgen."