Celliste Lieze (11) wil schitteren op moederdagconcert 12 mei 2018

02u26 1 Eeklo De groep Les Violons d'été uit Eeklo organiseert op zondag 13 mei twee moederdagconcerten. De piepjonge Lieze Vols (11) mag ook solo schitteren.

Het is het vijfde jaar op rij dat Les Violons een concertdag houden op Moederdag in de kapel van de psychiatrie van Eeklo. De meeste jongeren uit het ensemble zijn leerlingen van vioolleraar Dirk Van de velde van de Kunstacademie, en repeteren al maanden voor het concert. Behalve klassieke werken van Vivaldi, Haydn en Mendelssohn, staat ook filmmuziek op het programma. De soliste van dit moederdagconcert is de jonge Lieze Vols. "Ik speel intussen bijna vier jaar cello", vertelt Lieze tijdens de laatste repetities. "Ik hou van de klank van cello. Mijn broers spelen viool en ik vond het leuk om een ander instrument te kiezen. Ik ben zo'n twaalf uur per week met muziek bezig. Ik doe dat in de muziekschool, in een jeugdorkest en een koor. Zondag speel ik solo 'De Zwaan' van Saint-Saëns. Op muziekkamp met Les Violons d'été hoorde ik dat meesterwerkje spelen. Ik vond het mooi en wou het ook graag proberen, dus ben ik beginnen oefenen."





De concerten worden zondag om 11 en 19 uur gehouden in de kapel van de psychiatrie in Eeklo. Leerlingen van de Academie betalen 5 euro. Gewone kaarten: 10 euro. Tot en met 7 jaar gratis. Voor meer info: matthiaspetra@skynet.be.





(JSA)