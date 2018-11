CD&V (noodgedwongen) klaar voor oppositiekuur Burgemeester Koen Loete hakt knoop door en zetelt Joeri Seymortier

08 november 2018

12u00 1 Eeklo De CD&V van Eeklo, de partij van huidig burgemeester Koen Loete, is klaar voor een oppositiekuur van zes jaar. De gapende wonde van de verkiezingsnederlaag begint te genezen. Burgemeester Loete heeft nu definitief beslist om zijn zitje op de oppositiebanken op te nemen. “Ik zal een zeer kritisch gemeenteraadslid zijn”, zegt Koen Loete.

De CD&V van Eeklo zakte naar 19,3 procent van de stemmen en werd zo de tweede partij van de stad. SMS, Open Vld en Groen gaan vanaf volgend jaar Eeklo besturen, dus moeten de zes verkozenen van CD&V naar de oppositie. Zo goed als iedereen heeft ondertussen beslist om dat (moeilijke) mandaat ook effectief op te nemen.

“Ik ben tijdens de herfstvakantie naar Italië geweest, en heb daar alles op een rijtje kunnen zetten”, zegt huidig burgemeester Koen Loete. “Ik heb nu beslist om mijn mandaat als gemeenteraadslid in de oppositie effectief op te nemen. Ik wil een coach zijn voor mijn ploeg, en de jeugd verder begeleiden. En wees gerust: ik zal een zeer kritisch oppositieraadslid zijn. Ik heb de voorbije jaren veel kritiek gekregen van mensen die nu in de beleidsploeg stappen. Ik ga op de voet opvolgen of zij nu effectief doen, wat ze jarenlang langs de zijkant staan roepen hebben.”

Huidig schepen Dirk Van De Velde kwam op het laatst toch op de lijst van CD&V staan, en werd verkozen. Of hij in januari ook effectief zal zetelen, is voor hem nog geen uitgemaakte zaak. Filip Smet haalde het derde meeste stemmen van de partij en zal zijn zitje zeker opnemen. In de wandelgangen wordt hij ook getipt als de nieuwe fractieleider van CD&V Eeklo. Voor een analyse vindt hij het nu nog te vroeg.

Roddels

Odette Van Hamme is vandaag voorzitter van de gemeenteraad. “Ik wil positief blijven, en neem mijn zitje in de gemeenteraad op”, zegt Odette Van Hamme. “Soms heb ik het gevoel dat je in Eeklo meer bereikt met roddels en afbreken, maar daar wil ik niet aan mee doen. Eind november komt onze fractie samen, en dan gaan we bespreken hoe we het vanaf 2019 zullen aanpakken.”

Ook schepen Rita De Coninck is herverkozen en gaat naar de oppositie. “Ik ben verkozen, dus zal ik ook zetelen”, zegt De Coninck. “Vanuit de oppositie zal ik de verdere uitbouw van onze stad kritisch opvolgen. Natuurlijk had ik mijn mandaat liever verder gezet. Maar het is nu anders. In de lokale politiek is populariteit jammer genoeg vaak belangrijker dan de inzet van personen.”

Niet verzuurd

Gertjan Blomme is vandaag fractieleider van CD&V. “Ik wil mijn kiezers niet in de steek laten en blijf in de gemeenteraad. Niet zetelen zou voor mij aanvoelen als kiezersbedrog. Neen, ik had nooit verwacht dat wij in de oppositie zouden belanden. We hebben na de verkiezingen allemaal moeilijke dagen gehad. Maar ik heb ondertussen mijn ‘drive’ terug gevonden om de komende zes jaar een sterke oppositie te voeren. Niet negatief en verzuurd, zoals sommige partijen de afgelopen zes jaar deden”, zegt Blomme nog.