CC De Herbakker viert zilveren jubileum HEEL WAT ACTIES EN 'SPECIALLEKES' OP TIL VOOR 25STE VERJAARDAG JOERI SEYMORTIER

02 juni 2018

02u39 0 Eeklo Cultuurcentrum De Herbakker blaast 25 kaarsjes uit en laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan: voorstellingen op verplaatsing, vertoningen van filmklassiekers en bezoekjes van grote artiesten passeren onder meer de revue. Maak je borst alvast maar nat voor Xander De Rycke, Jens Dendoncker en Paul Michiels.

Het feestprogramma van '25 jaar CC De Herbakker' werd gisteravond voorgesteld in een bomvolle cultuurzaal. "Ons cultuurcentrum bestaat 25 jaar en dat willen we het komende seizoen goed vieren", zegt schepen van Cultuur Rita De Coninck (CD&V+). "Omdat dit een zilveren jubileum is, hebben we gekozen voor een brochure met een zilveren kaft. Op de achterzijde van de kaft, kan je jezelf spiegelen. Onderaan staat de hahstag #wezienjegraaginccdeherbakker. Het is de bedoeling dat mensen zich fotograferen met de brochure, en die foto op sociale media plaatsen met de hashtag. Elke maand wordt dan een winnaar gekozen, die een cultuurbon krijgt."





Om de 25ste verjaardag te vieren, breekt het cultuurcentrum komend seizoen een paar keer uit. "We organiseren heel wat voorstellingen op andere locaties dan in ons vertrouwd CC", zegt Joke Willems.





Jurassic Park

"We tonen onder andere de film Jurassic Park, die ook 25 jaar bestaat. We gaan voor het eerst ook echt op pad, en zullen een bus inleggen naar een voorstelling van FC Bergman. Er zullen ook voorstellingen zijn in een circustent, in het jeugdhuis Kubiek en in het opvangcentrum voor asielzoekers."





Er staan komend seizoen een pak grote namen geprogrammeerd, waaronder Jens Dendoncker, Xander De Rycke, Paul Michiels, Jef Neve, Warre Borgmans, Lieve Blancquaert, heel wat theater, comedy en film. "Na nieuwjaar zullen we ook starten met de verbouwing van De Herbakker", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "De schoolvoorstellingen zijn overdag en zullen allemaal op verplaatsing gehouden worden. Bij de filmvertoningen zullen er dit jaar ook geen namiddagvoorstellingen zijn. Maar 's avonds zou de werking van het CC amper hinder mogen ondervinden van de werken."





Het volledige programma staat vanaf vandaag om 9 uur online op www.ccdeherbakker.be. Op zaterdag 16 juni om 13 uur stipt gaat de ticketverkoop online van start. Met nog maar eens een nieuw ticketsysteem, die hopelijk voor een vlekkeloze ticketverkoop moet zorgen. Vanaf maandag 18 juni kan je dan via de vertrouwde kanalen reserveren, via de telefoon of aan de balie van Stip in de Molenstraat. Wie tickets voor vier voorstellingen boekt, krijgt vijf procent korting. Bij acht voorstellingen krijg je tien procent korting. Wie jonger dan 26 jaar is, krijgt tot 20 procent korting.