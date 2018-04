Carl Devos: "BV's in politiek moeten opboksen tegen argwaan" 20 april 2018

Een bekende Vlaming die plots in de politiek stapt, is niet nieuw. Hun bekendheid is een voordeel om stemmen binnen te halen, maar ze moeten meer bewijzen dat ze kaas gegeten hebben van politiek, zegt politicoloog Carl Devos.





"De naamsbekendheid helpt omdat bekende Vlamingen niet moeten doen wat veel andere politici moeten doen: duidelijk maken wie ze zijn", zegt Devos. "Dus hebben ze eerst een voorsprong. Maar of dat ook leidt tot stemmen, is nog maar de vraag. Nu zal Tom Dice de inwoners er nog moeten van overtuigen dat hij ook een politicus is."





"De laatste jaren is er een enorme toestroom van niet-politieke BV'S geweest. Nadien bleven alle partijen vaak achter met een gevoel van ontgoocheling. Ze bleken niet zo'n goede politici te zijn en haakten af. De hype is voorbij. BV's hebben een voordeel door hun bekendheid, maar moeten opboksen tegen heel wat argwaan." (WSG)