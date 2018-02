Cannabis en boksbeugel aangetroffen 19 februari 2018

De politie Meetjesland-Centrum (Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins) heeft vrijdagnacht tijdens een controle op alcohol en drugs in het verkeer in een wagen een boksbeugel met geïntegreerd mes en net geen 7 gram cannabis aangetroffen. De bestuurder was ook onder invloed van drugs. De politie controleerde 92 voertuigen. Zeven bestuurders hadden te veel gedronken en 3 bestuurders legden een positieve speekseltest af. Er werden twee rijbewijzen voor vijftien dagen ingetrokken. "De politie zal nog dergelijke acties organiseren", zegt politiewoordvoerder Marino Longeville. "Uit de ongevallencijfers van 2017 blijkt dat in 27,5 procent van de ongevallen binnen de politiezone de bestuurder nog geen 30 jaar oud was. 6,5 procent van die jongeren was onder invloed van alcohol of drugs." Tijdens de politieactie flyerde de vzw Drive Up Safety.





(JEW)