Canadese oud-strijder (97) herinnert zich Eeklo 16 maart 2018

Een Canadese oud-strijder van 97 heeft tegen koning Filip herinneringen opgehaald over de bevrijding in Eeklo.





Filip en Mathilde zijn in Canada op bezoek en hebben in Ottawa hulde gebracht aan de Canadese veteranen die 100 jaar geleden ons land bevrijdden. Koning Filip sprak er ook met oud-strijders van de Tweede Wereldoorlog en ontmoette onder andere Robert Spencer (97). Op VTM Nieuws was te zien hoe de man tegen de koning over Eeklo sprak over de bevrijding. "De Belgen kwamen op straat en begonnen te juichen", vertelde Spencer. "Ik herinner me dat toen we eerst in Eeklo kwamen, en daarna in Brugge", zei de man. (JSA)