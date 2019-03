Camerabewaking rond glasbollen: gemiddeld vijf keer per week bingo Joeri Seymortier

29 maart 2019

08u52 0 Eeklo Het project van de camerabewaking rond de glasbollen in het Meetjesland mist z’n doel niet. Gemiddeld zijn er vijf betrappingen per week.

Afvalintercommunale IVM stelde vorige zomer het project voor waarbij camerabewaking zou voorzien worden aan verschillende glasbollen in het Meetjesland en de streek rond Deinze. Te vaak laten mensen zwerfvuil achter aan die glasbollen. Enkel de daders op heterdaad betrappen kan helpen. “In de periode september 2018 tot midden maart van dit jaar hebben we 344 ‘opnamedagen’ gehad”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “Er werden 118 vaststellingen genoteerd, gemiddeld dus een vijftal vaststellingen per week. Het dossier belandt uiteindelijk bij de provinciaal sanctionerend ambtenaar belandt. We gaan twintig extra camera’s aankopen, zodat vanaf de zomer nog meer gecontroleerd kan worden.”