Buurtslagers opent nieuw filiaal in AD Delhaize 27 april 2018

03u03 0

Buurtslagers opent op vrijdag 27 april een nieuw filiaal in de AD Delhaize in de Stationsstraat in Eeklo. Het gaat om het 175ste filiaal van de slagersketen van de groep Meat&More uit Aalter. "Het assortiment vers vlees en ambachtelijke vleeswaren wordt in het nieuwe filiaal in Eeklo aangevuld met belegde, warme en koude broodjes, frisse maaltijdsalades en een gevarieerd gamma dagschotels. De klant kan er van maandag tot zondag terecht", klinkt het. (JSA)