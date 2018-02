Buurt wil bosje aan oud ziekenhuis redden BOMEN VAN MEER DAN 100 JAAR OUD MOETEN WEG VOOR NIEUWE HARTWIJK JOERI SEYMORTIER EN SAM OOGHE

17 februari 2018

02u39 0 Eeklo De buren van de Moeie in Eeklo zijn boos omdat het bosje voor het oude ziekenhuis AZ Alma moet verdwijnen. Op de site van het oude ziekenhuis komt de nieuwe Hartwijk. Er staan mooie bomen die meer dan honderd jaar oud zijn, maar die worden gerooid. De buurt is de kaalslag in hun straat grondig beu. De stad belooft na het weghalen van het bosje, veel meer groen in de plaats.

Zondag wordt aan de Pokmoere in Eeklo het eerste geboortebos aangeplant. De bomen daar zijn een compensatie voor de bomen aan het oude ziekenhuis, die op termijn moeten verdwijnen. "Wij vinden het niet kunnen dat dit mooie bosje aan de voorkant van het oude ziekenhuis moet verdwijnen", zeggen Filip Van den Bossche en enkele buren.





Kaalslag beu

"Hier staan beuken en eiken, sommige meer dan honderd jaar oud. Ze zijn perfect gezond en kunnen minstens nog vijftig jaar meegaan. We zijn de kaalslag in de Moeie beu. Wij zijn hier komen wonen omdat dit een groene straat was. Maar wat blijft daarvan nog over? Voor de bouw van het rusthuis werden destijds al heel wat bomen gekapt. Ook aan de oude Villa Steyaert zijn heel recent mooie bomen tegen de grond gelegd. Verder in Eeklo is er ook in de Roze al een bosje moeten sneuvelen, voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis werd een deel van een bos gekapt en ook aan de psychiatrie hebben we al een kaalslag meegemaakt. Hebben de beleidsmakers eigenlijk wel een hart voor groen?"





De buurt luidt de alarmbel en hoopt dat de stad de plannen nog aanpast. "Er komt een compensatie voor ons bosje, maar dat komt aan de Pokmoere. Wat hebben wij daar nu aan? En dat er in de nieuwe Hartwijk ook groen komt, is ook maar een magere troost. Het gaat hier om prachtige bomen van honderd jaar oud. Je hebt hier stammen waar je met je armen zelfs niet rond kan. Zo'n bomen kan je enkel hebben door de natuur tientallen jaren haar gang te laten gaan. En dat gaan we binnenkort verliezen", zucht Van den Bossche.





14.000 m2 groen extra

Schepen van Stadsontwikkeling Bob D'haeseleer (Groen) begrijpt de frustratie van de buurt, maar zegt dat er een mooi groen project in de plaats komt. "Mijn groen hart bloedt sowieso bij elke boom die wordt gerooid", zegt schepen D'haeseleer. "Maar soms kan je niet anders. Op de plaats van het oude ziekenhuis komt binnenkort de nieuwe Hartwijk. Daarin voorzien we een mooie waterpartij en ook tachtig nieuwe hoogstammige bomen, die bij het aanplanten al groter zullen zijn dan gewoonlijk. De bomen die gerooid worden zullen gecompenseerd worden, zelfs 'overcompensatie' van 4.000 naar maar liefst 18.000 vierkante meter nieuwe natuur aan de Pokmoere. Dat doen we in de vorm van het geboortebos dat nu zondag aangeplant wordt. We konden ook gewoon een bedrag storten in het Vlaams boscompensatiefonds, maar hebben dat bewust niet gedaan. De Hartwijk wordt een duurzaam project, en net daardoor krijgen we van Vlaanderen ook 2,5 miljoen euro subsidie. Het wordt nu een aandachtspunt dat de mooie natuur en duurzaamheidsprincipes uit het plan niet sneuvelen bij de uitvoering. Voor mij mag het bosje in ieder geval niet verdwijnen, vooraleer het oeverpark, het compensatiebos en de tachtig nieuwe bomen eerst aangeplant zijn", zegt Bob D'haeseleer nog.