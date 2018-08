Buurmeisjes halen 1.250 euro op voor familie getroffen door brand 23 augustus 2018

02u44 0 Eeklo Jente en Loena hebben voor een familie die getroffen werd door een woningbrand 1.250 euro ingezameld.

Twee buurmeisjes besloten na een brand in de Vrombautstraat eind juli een steunactie op te zetten. 'Steun de buren na brand Vrombautstraat', klonk hun Facebookpagina die toch wel succes had. Op de pagina kon je geld storten ten voordele van de getroffen familie. "We zijn heel blij met wat we opgehaald hebben", zegt de 14-jarige Jente Buysse. "In totaal zamelden we 1.250 euro in. Daarnaast schonken mensen ook nog een microgolf, een zetel, potten en pannen en zelfs een wasmachine." Het geld werd maandagavond overhandigd aan de bewoners Bubacarr Bah en Fatou Thior, die zeer blij waren met de giften. Ze hebben alvast beloofd om hen te bedanken met een Afrikaans feest. De buurtmeisjes zijn tevreden. "We zijn blij dit we dit konden doen", zeggen Jente (14) en Loena (14). (DJG)