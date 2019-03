Burgers die bermen proper houden krijgen geen gratis groenafvalzakken meer (maar wel korting op compostvat) Joeri Seymortier

19 maart 2019

15u54 0 Eeklo Burgers die in Eeklo helpen met openbaar groen te onderhouden, krijgen al sinds 1983 tien gratis groenafvalzakken. Maar die maatregel wordt nu geschrapt.

CD&V en Sp.a schreeuwen moord en brand, en vinden de maatregel van het nieuwe stadsbestuur een regelrechte aanslag voor elke burger die zich inzet om het openbaar groen in zijn buurt proper te houden. Als dat nu door stadspersoneel moet gebeuren, zal dat volgens de critici een pak meer kosten dan een rolletje gratis afvalzakken.

“De visie op openbaar groen en groenafval is de laatste jaren enorm gewijzigd”, legt schepen Bob D’Haeseleer (Groen) de beslissing uit. “De groenafvalzakken die gratis worden bedeeld, worden vaak niet gebruikt voor dat openbaar groen. Of wij de inzet van de burgers niet waarderen? Natuurlijk wel. De straten liggen er dankzij de medewerking van de inwoners verzorgd en aantrekkelijk bij. Wie tot nu toe groenafvalzakken kreeg, zal een eenmalige financiële tegemoetkoming krijgen in de vorm van een korting van 5 euro bij de aanschaf van een compostvat of compostbak. Het groenafval van de openbare groenstrook kan zo eenvoudig gecomposteerd worden, samen met het eigen groenten- en fruitafval. Er wordt bewust gekozen voor het lokaal verwerken van groenafval in plaats van het afvoeren ervan. In die optiek zal ook het systeem van bladkorven volledig uit het straatbeeld verdwijnen.”

De groenafvalzakken blijven te koop aan de balies van de stadsdiensten. De gratis huis-aan-huis inzameling van groenafval blijft bestaan, op dinsdag. Groenafval kan ook twaalf keer per jaar gratis naar het recyclagepark gebracht worden.