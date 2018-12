Burgemeesters Eeklo en Zulte leggen de eed af Anthony Statius

20 december 2018

19u15 0

Burgemeesters Simon Lagrange (Open Zulte) en Luc Vandevelde hebben op donderdag 20 december de eed van burgemeester afgelegd bij waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere.

Samen met vijftien andere Oost-Vlaamse burgemeesters waren Simon Lagrange en Luc Vandevelde te gast in het Virginie Lovelinggebouw (VAC) op het Koningin Maria Hendrikaplein in Gent. Ze legden er de eed af als burgemeester voor de legislatuur 2019-2024. In Zulte zet stemmenkanon Simon Lagrange met zijn partij Open Zulte de huidige bestuurscoalitie met GVZ en N-VA verder. In Eeklo neemt Luc Vandevelde (SMS) de sjerp over van Koen Loete die met zijn CD&V naar de oppositie gestuurd wordt. “Ik kan niet wachten om er aan te beginnen”, zegt Vandevelde. “De mensen komen de voorbije weken spontaan naar mij met vragen en suggesties. Er is werk aan de winkel in Eeklo!”

Zij beginnen hun mandaat officieel vanaf 1 januari 2019.