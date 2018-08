Burgemeester vindt twee laatste vrouwen 31 augustus 2018

02u25 0 Eeklo Burgemeester Koen Loete van Eeklo heeft de twee laatste vrouwen voor zijn lijst gevonden. Isabelle Versluys en Rosita Meiresonne maken de lijst van CD&V Eeklo nu compleet.

Het grootste deel van de lijst werd al voorgesteld, met burgemeester Koen Loete als lijsttrekker en schepen Dirk Van de Velde als lijstduwer. De plaatsen 14 en 25 waren nog open, maar die zijn intussen ingevuld. "Op plaats 14 zal OCMW-raadslid Isabelle Versluys staan", zegt burgemeester Loete. Isabelle is 47 jaar, lerares aan het College Ten Doorn, actief in verschillende koren als koorleidster. Op plaats 25 zal onze oud-collega uit de gemeenteraad Rosita Meiresonne (80) onze lijst ondersteunen. Rosita is gekend van haar vroegere bakkerij op 't Kaaiken, als koorleidster van heel wat koren, uit het parochieleven en als regio-voorzitter van Okra waar ze 24 lokale afdelingen leidt."





CD&V haalde vorige keer 31,3 procent van de stemmen en was de grootste partij. "Het is onze ambitie om de grootste partij te blijven en ook de komende zes jaar Eeklo verder mee te besturen", zegt burgemeester Koen Loete nog. (JSA)