Burgemeester Luc Vandevelde waagt zich aan Tournée Minérale: “Ook lol zonder alcohol!” Joeri Seymortier

04 februari 2019

11u54 1 Eeklo Kersvers burgemeester Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo is een van de opvallende deelnemers aan de Tournée Minérale in februari.

Zoals elk jaar doet ook een ploeg mandatarissen en stadspersoneelsleden van Eeklo mee aan de actie om de hele maand februari geen druppel alcohol te drinken. “Ik ben al meer dan een jaar een strikte drinker, en drink nooit alcohol tijdens weekdagen”, zegt burgemeester Luc Vandevelde. “Op weekenddagen kies ik wel voor een aperitiefje of glas wijn bij het eten. Sinds ik burgemeester ben, drink ik geen alcohol op recepties, en drink ik ook geen glas alcohol meer als ik zelf met de auto moet rijden. Ik kan als burgemeester op elk moment opgeroepen worden, en wil dat dan ook bloednuchter doen. Ik slaap gemiddeld maar zes uur per nacht. Mocht ik daar ook nog alcohol bij drinken, zou ik nooit fit wakker worden. Maar ook zonder alcohol heb ik best genoeg lol”, lacht de burgemeester nog.