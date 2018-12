Burgemeester Koen Loete geeft erfenis door: “Volgende ploeg niet vleugellam doen starten” Plannen en budget voor 2019 maandag op gemeenteraad Joeri Seymortier

13 december 2018

17u48 1 Eeklo Burgemeester Koen Loete (CD&V) en schepen van Financiën Freddy Depuydt (sp.a) hebben het budget 2019 van de stad Eeklo voorgesteld, dat maandagavond aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. De twee politieke tenoren zijn er vanaf volgend jaar niet meer bij in het schepencollege, maar ze laten wel hun erfenis na. “We willen de nieuwe ploeg niet vleugellam doen starten”, klinkt het.

SMS, Open Vld en Groen gaan vanaf januari de stad Eeklo besturen. Maar het budget en dus de plannen voor 2019 worden nog opgemaakt door het huidig bestuur en dus door CD&V+, sp.a, Groen en Open Vld. Burgemeester Koen Loete en schepen van Financiën Freddy Depuydt gaven donderdag hun erfenis door bij de voorstelling van het budget 2019. “Het kan misschien een beetje raar lijken, maar het is decretaal bepaald dat de uittredende ploeg nog op papier zet wat de nieuwe ploeg in het eerste jaar van hun bestuur kan doen”, zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). “We hebben voor 2019 heel wat plannen gemaakt. Vier van de zeven schepenen blijven in het nieuwe bestuur dezelfde, dus we hopen dat zij ook de gemaakte afspraken nakomen. Het gaat vaak om beslissingen die door het schepencollege en de gemeenteraad al zijn genomen. Ik hoop dan ook dat die zaken worden uitgevoerd, in het belang van onze stad.”

Veel plannen

Op de agenda van 2019 staan een pak grote plannen. De renovatie van het cultuurcentrum De Herbakker zal twee miljoen euro kosten en staat in de startblokken. De bouw van het nieuwe politiekantoor wordt in 2019 voltooid. De site van de Zuidkaai wordt afgewerkt en de oude kerk Sint-Jozef wordt omgebouwd tot een kinderopvang. Er wordt ook twee keer 750.000 euro voorzien voor de renovatie van de Academie. Bij de wegenwerken moet het startschot gegeven worden voor de vernieuwing van de Leopoldlaan en de Kaaistraat. Ook de ontwikkeling van de Hartwijk op de site van het oude ziekenhuis moet volgend jaar starten.

“Wie gaat betalen?”

Schepen van Financiën Freddy Depuydt (sp.a) wordt in het nieuwe bestuur zelfs geen gemeenteraadslid en stapt dus definitief uit de politiek. “We hebben voor 2019 de nodige budgetten voorzien, zodat de nieuwe ploeg vlot kan starten”, zegt Freddy Depuydt. “Natuurlijk kan de nieuwe ploeg nieuwe accenten leggen. Maar met anderhalf miljoen euro meer uitgaven en maar 200.000 euro meer inkomsten, wordt de speelruimte wel erg klein. Als ik vandaag hoor wat de nieuwe ploeg allemaal van plan is, vraag ik mij soms af wie dat allemaal zal betalen. Ik ben als schepen van Financiën in ieder geval heel trots dat we de schulden van de stad de voorbije jaren bijna gehalveerd hebben: van 21,5 miljoen naar nog 10,7 miljoen euro. Iets waar je bij het brede publiek niet mee scoort, maar voor een stadsbestuur wel zeer belangrijk is”, zegt schepen Depuydt nog.