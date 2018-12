Burgemeester deelt zijn laatste ‘Medailles van Stadsverdienste’ uit Joeri Seymortier

14u03 1 Eeklo Koen Loete heeft in zijn laatste dagen als burgemeester van Eeklo nog zeven ‘Medailles van Stadsverdienste’ uitgereikt.

De medailles gaan naar zeven bestuursleden en oud-bestuursleden van de VVKA in Eeklo. VVKA staat voor Vrouwen Vereniging voor Katholieke Actie. “De vereniging houdt op te bestaan in Eeklo”, zegt burgemeester Koen Loete. “De vereniging werd opgericht in 1927, en heeft een mooie rol gespeeld in het gemeenschapsleven. De vereniging stond voor de emancipatie van de vrouw. Het bestuur verdient alle eer.”

De zeven stadsmedailles gaan naar Hilde Fagot, Marie-Paule Van De Waeter, Marie-Thérèse Verhoeye, Marie-Louise Delcourt, Monique Fransoo, Frida Vanhauwenhuyse en Marie-Aimée Verstraete.