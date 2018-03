Burgemeester countert kritiek op boskap in Moeie 05 maart 2018

02u31 0 Eeklo Enkele Eeklonaren blijven protesteren tegen het verdwijnen van het bosje in Moeie, op de site van het oude ziekenhuis. "De buurt zal na de ontwikkeling van de Hartwijk nog groener zijn dan ze vandaag is", tackelt burgemeester Koen Loete (CD&V+) de kritiek.

Als gevolg van de herontwikkeling van de site rond het voormalige ziekenhuis, verdwijnen binnen afzienbare tijd niet alleen de huidige gebouwen, maar ook het bosje in Moeie. Tegenstanders vinden in de aanleg van het geboortebos nieuwe munitie voor hun protest tegen die boskap.





"Dat geboortebos is de compensatie voor het bos dat hier verdwijnt, maar waar nog niet eens een kapvergunning voor is", zegt Filip Van den Bossche, lid van de milieuraad.





"Wij zijn bezorgd dat al het groen in de Moeie verdwijnt", klinkt het.





Negatief advies

"Het klopt dat er om het bosje te kappen nog een zogenaamde 'ontheffing' moet verleend worden door de minister", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Dat is ook de reden waarom er een negatief advies kwam van het Agentschap voor Natuur en Bos, maar dat was ook het enige negatieve advies. Als stadsbestuur waren we aanvankelijk ook terughoudend, maar dat bos is slechts een fractie van de volledige site die straks onder andere een nieuw rusthuis zal bevatten. Als je bovendien in rekening brengt dat er aan de Lange Moeiakker een ruim natuurgebied is gekomen en dat er straks ook nog groenpaden bijkomen, ben ik er zeker van dat de buurt na de ontwikkeling van de Hartwijk nog groener zal zijn dan ze vandaag is."





(GRG)