Brutale autoroof leidt naar Meetjesland GESTOLEN WAGEN NEDERLANDER (85) TERUGGEVONDEN IN WATERVLIET WOUTER SPILLEBEEN

17 mei 2018

02u36 0 Eeklo Het gerecht spoort twee Vlamingen op die in het Nederlandse Breskens hardhandig de wagen van een 85-jarige man stalen. De auto werd nadien in Watervliet teruggevonden. Een oproep in het Nederlandse televisieprogramma 'Opsporing Verzocht' leverde waardevolle tips op.

Op donderdag 26 april zat de 85-jarige man uit Terneuzen in zijn Suzuki Splash aan de promenade bij de Westerschelde in Breskens. Terwijl zijn vrouw bij de kapper was, genoot hij van het uitzicht. Op een bepaald moment zag hij twee mannen achter zijn wagen opdoemen. Een van de mannen kwam bij zijn raam staan en vroeg of hij een lift kon krijgen naar België. De bejaarde man weigerde vriendelijk omdat de man er volgens hem nogal onguur uitzag en omdat hij geen verklaring kon geven waarom hij naar België wilde gaan.





Op dat moment werd de onbekende man agressief. Hij trok het portier van de auto open en sleurde de eigenaar uit de wagen. Die viel op de grond en liep daarbij verschillende verwondingen en gescheurde kledij op. De dader stapte in de Suzuki en scheurde samen met zijn mededader weg. Het bejaarde slachtoffer was erg onder de indruk van de feiten. Artsen stelden schaafwonden vast over zijn hele lichaam.





Schaafwonden

Drie dagen later, op zondagavond rond 20.10 uur, werd de auto zonder nummerplaten teruggevonden aan de Veldstraat in Watervliet bij Sint-Laureins. In de Gulden Sporenstraat in Eeklo werden de nummerplaten aangetroffen. De daders, die volgens het slachtoffer met een Vlaams accent spraken, waren dus over de grens naar België gevlucht.





Het Nederlandse programma 'Opsporing Verzocht' lanceerde een gedetailleerd signalement van de dader die de bejaarde man uit de auto sleurde. Ze beschreven hem als een blanke man van begin de veertig met strak naar achter gekamd haar. Hij is stevig gebouwd en 1,80 meter tot 1,85 meter groot. Hij droeg vermoedelijk werkkledij.





In de dagen na het opsporingsbericht kwamen er meerdere waardevolle tips binnen volgens de redactie van 'Opsporing Verzocht'. Daarbij werden ook namen van verdachten genoemd.





Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat er twee verdachten in zicht zijn. "Zij worden opgespoord. Voor zover wij weten zijn ze nog niet opgepakt." Over de identiteit van de verdachten kan het parket in het belang van het onderzoek enkel kwijt dat het over Vlamingen gaat.





Intussen is de auto terug bij de rechtmatige eigenaars. Wie in het laatste weekend van april de witte Suzuki Splash of de inzittenden zag, kan contact opnemen met de Nederlandse speurders op het nummer +31 79 345 9876.