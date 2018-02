Brug N9 wordt volgend jaar vernieuwd 23 februari 2018

De brug over het afleidingskanaal van de Leie in de N9 in Eeklo wordt volgend jaar vernieuwd. Dat kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) te horen van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). "Het ontwerp van de brug over het afleidingskanaal van de Leie in de N9 in Eeklo loopt volop", zegt De Meyer. "Het ontwerp wordt afgerond tegen het einde van dit jaar om in 2019 te kunnen aanbesteden. De brug werd gebouwd in 1936 en uitgebreid na de Tweede Wereldoorlog. De bovenbouw van de brug bevindt zich in slechte staat. De onderbouw van de brug zou behouden blijven. Die onderbouw bestaat uit gewichtsmuren, die nog goedgekeurd werden." (JSA)