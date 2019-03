Bromfietser lichtgewond na aanrijding met auto Jeroen Desmecht

29 maart 2019

12u46 0 Eeklo Een bromfietser is vrijdagvoormiddag lichtgewond overgebracht naar het AZ Alma na een verkeersongeval in Eeklo.

De feiten vonden rond 11.15 uur plaats aan een Total-tankstation aan Balgerhoeke in Eeklo. De bromfietser reed op het fietspad richting Maldegem, toen een personenwagen het tankstation wou oprijden. Hij zag de bromfietser over het hoofd, waardoor het tot een aanrijding kwam. Het slachtoffer kwam ten val en had pijn aan zijn linkervoet. Hij werd lichtgewond overgebracht naar het Az Alma.