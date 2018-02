Bromfietser (18) gewond 03 februari 2018

Een 18-jarige bromfietser uit Evergem is gisterennamiddag rond 16.15 uur gewond geraakt na een verkeersongeval op de Gentsesteenweg in Eeklo. De man reed er op het fietspad in de richting van Gent, maar hij werd ter hoogte van de inrit naar Het Leen aangereden door de wagen van een 47-jarige Eeklonaar. Die wilde vanaf de N9 Het Leen opdraaien. Het slachtoffer kwam ten val. Volgens de politie bestaat de kans dat zijn heup is gebroken. Beide bestuurders hadden niet te veel gedronken. (JEW)