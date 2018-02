Brokkenpiloot rijdt verkeersborden omver 26 februari 2018

Een voortvluchtige bestuurder heeft vrijdagnacht brokken gemaakt aan de rotonde in de Blommekes in Eeklo. De politie stelde vast dat een voertuig enkele verkeersborden aangereden had en weggevlucht was. Er lagen ook brokstukken van het voertuig zelf en glas. "Volgens getuigen ging het om een bordeaux wagen, maar we tasten voorlopig in het duister", stelt politiewoordvoerder van Meetjesland-Centrum, Marino Longeville. (OSG)