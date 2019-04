Broers maken Eeklose gin in Jeneverhuis (en binnenkort ook weer jenever) Eindelijk weer bedrijvigheid in gebouw uit 19de eeuw Joeri Seymortier

05 april 2019

15u10 0 Eeklo Het oud jeneverhuis op het Van Hoorebekeplein in Eeklo is vanaf nu een ginstokerij. De broers Jan en Geert Heyneman van Heynsquared zijn er gestart met het ambachtelijk stoken van gins en andere sterke dranken. Er wordt ook aan een Eeklose gin gewerkt die vanaf deze zomer te koop zal zijn. Op termijn willen de broers ook weer Eeklose jenever maken.

Het Jeneverhuis in Eeklo stond lang leeg, maar nu is er weer volop bedrijvigheid. Heynsquared zal er onder andere gin en vermouth maken. “Dit is een pand met een mooie historiek, dus het is een buitenkans om hier te mogen werken”, zegt Jan Heyneman. “Onze stokerij probeert zo ambachtelijk mogelijk te werken. We werken met zoveel mogelijk wildgeplukte ingrediënten. Voor veel mensen is dat onkruid, maar voor ons echt een bom aan smaken. Je moet natuurlijk wel plukken met kennis van zaken, en weten wat je plukt. Want met de foute pluk kan je gemakkelijk iemand vergiftigen. Ook de plaats waar je kruiden plukt is van belang. Je zal ons dat bijvoorbeeld nooit zien doen aan een spoorwegbedding, omdat de kans voor grondvervuiling daar te groot is. Kwaliteit staat voorop.”

Welke naam?

De bekendste gin van Heynsquared is de Ginderella. Ook de huisgin van restaurant Elckerlijc in Maldegem wordt door hen gemaakt. Nu zijn ze ook gestart met het distilleren van een Eeklose gin. “Die gaan we maken met veertien verschillende kruiden en ingrediënten”, zegt broer Geert. “Onder andere Japanse Duizendknoop, Robertskruid en Kleine Varkenskers worden gebruikt. In de naam Eeklo zit ook eik, dus gaan we ook extract van eikenschors gebruiken. Eeklo is natuurlijk ook een speculoosstad, dus willen we ook een lichte toets van kaneel in het mengsel. Tegen de zomer moet de Eeklo Gin klaar zijn. We willen die dan lanceren met een groot ‘gin-feest’ hier op het plein. De inwoners van Eeklo mogen nu meedenken over een geschikte naam en mogen ook zelf het etiket ontwerpen.”

Historiek

De ginstokerij is een mooie invulling van een historisch pand in de binnenstad. “Het jeneverhuis dat we vandaag nog zien was vroeger de opslagplaats van de jeneverstokerij Van Hoorebeke”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De andere gebouwen zoals het brouwershuis zelf, werden al gesloopt. Het gebouw stamt uit de negentiende eeuw. De stokerij Van Hoorebeke was eerst gevestigd in Lembeke, maar verhuisde in 1779 naar Eeklo. In 1949 werd het bedrijf verkocht door de familie Van Hoorebeke. De jenever wordt vandaag gemaakt door graanstokerij Filliers in Deinze. Maar ook Heynsquared wil op termijn een eigen jenever maken. Dus dan zou er in Eeklo ook weer jenever gestookt worden”, zegt schepen De Waele nog.

Ideeën voor de naam of etiket mogen naar info@heynsquared.com.