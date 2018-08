Bridgeclub zoekt nieuwe leden 02 augustus 2018

Bridgeclub Eeklo wil nieuwelingen leren bridge spelen, en begint na de zomer met een nieuwe tiendelige lessenreeks. Op donderdagavond 20 september begint een nieuwe cursus, maar daarvoor moet je nu al inschrijven. Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur in De Eglantier op de Markt van Eeklo. Elke donderdagavond is het een uur les en twee uur spelen. De lessenreeks kost 60 euro. Inschrijven kan bij Wolfgang De Backer op 0473/88.02.51 of wolf.anita@skynet.be.





Voor meer informatie: http://si tes.google.com/site/bceeklo. (JSA)