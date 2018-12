Bridgeclub Eeklo verhuisd naar Tamboerke Joeri Seymortier

17u03 0 Eeklo Bridgeclub Eeklo speelt voortaan op een nieuwe locatie. De kaarten worden nu gelegd in brasserie Tamboerke op het Kerkplein van Eeklo.

De bridgeclub Eeklo doet het goed en daardoor was de vorige locatie te klein geworden. In brasserie Tamboerke is er meer ruimte, en kan de club verder doorgroeien. Er wordt elke dinsdag gespeeld vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom, maar er wordt wel gevraagd om een partner mee te brengen.

Bridgeclub Eeklo maakt zich ook op voor de jaarlijkse kroegendrive op de Markt van Eeklo. Die wordt dit jaar gehouden op zaterdag 8 december. Info: 0473/88.02.51.