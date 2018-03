Brandstichting in vuilbakken 21 maart 2018

In de Pastoor De Nevestraat in Eeklo werd gisterochtend rond 7 uur een uitgebrande vuilniszak opgemerkt.





Aanvankelijk werd gedacht aan zelfontbranding of een accidentele brand door een sigaret, tot men verder in de straat een tweede vuilbak vond die gebrand had. Vermoedelijk zijn de vuilniszakken opzettelijk in brand gestoken. Er was geen verdere schade. (DJG)