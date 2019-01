Bpost haalt in Eeklo vijf rode brievenbussen weg Joeri Seymortier

21 januari 2019

11u47 0 Eeklo Bpost haalt dit voorjaar in heel Vlaanderen een pak rode brievenbussen weg. In Eeklo verdwijnen in maart vijf brievenbussen.

Het gaat om brievenbussen waar de laatste tijd te weinig brieven in gedropt werden, en dus niet echt rendabel meer zijn. De brievenbussen verdwijnen in Balgerhoeke 166, op het Gebroeders Van de Woestyneplein 1, op het Koningin Astridplein 1, in de Oostveldstraat 158 en in de Parklaan 2.

Er blijven in Eeklo nog veertien rode brievenbussen in het straatbeeld over. Je kan natuurlijk ook altijd terecht in het postkantoor, in de Stationsstraat 52 in Eeklo.