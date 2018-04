Bouw huisartsenpost aan AZ Alma begint vandaag 10 april 2018

02u49 0 Eeklo Vandaag wordt op de site van AZ Alma langs de Ringlaan in Eeklo begonnen met de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe huisartsenpost.

De huisartsenpost voor het Meetjesland moet normaal gezien op 21 december in gebruik genomen worden. Huisartsen zullen daar tijdens de weekend in een beurtrol patiënten ontvangen, en van daaruit ook op huisbezoek vertrekken. "Voor de nieuwe huisartsenpost wordt boven de garages van de dienst spoedgevallen een bijkomende verdieping gebouwd", zegt woordvoerder Marc Van Hulle van AZ Alma. "De voorbereidende werken beginnen dinsdag 10 april. Dan wordt begonnen met de realisatie van een voorlopige verpleegpost en wachtzaal in de garage van de dienst spoedgevallen. Bezoekers aan de dienst spoedgevallen zullen dus in de nieuwe tijdelijke wachtzaal moeten plaats nemen. De eerste week van mei starten dan de eigenlijke bouwwerken, maar voordien zullen op het terrein nog wel wat voorbereidende werken gebeuren. Er wordt wel over gewaakt dat de hinder tot een minimum beperkt wordt." (JSA)