Boterhoek wordt deze week hersteld 24 januari 2018

02u34 0

De rijweg van de Boterhoek in Eeklo wordt nog deze week tijdelijk hersteld. Peter De Graeve (N-VA) drong er maandagavond tijdens de gemeenteraad op aan. "We moeten de straat voor de zoveelste keer oplappen en dat zal deze week nog gebeuren", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "Een grondig herstel kan nu niet, omdat het daarvoor te koud is. Maar deze week zullen de putjes nog eens gevuld worden, zodat het daar weer wat veiliger wordt. Later dit voorjaar, als het warm genoeg is om asfalt te gieten, volgt dan de grondige aanpak van de Boterhoek." (JSA)