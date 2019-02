Bomen in de Moeie moeten er uit en worden binnen enkele weken vervangen Joeri Seymortier

14 februari 2019

17u11 0 Eeklo De 22 zuilbeuken in de Moeie in Eeklo worden momenteel verwijderd. De werken gebeuren op donderdag 14 en vrijdag 15 februari.

De bomen vragen veel onderhoud en zijn de plantvakken inmiddels ontgroeid. “Komende weken worden de plantvakken vergroot”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “We maken ze groter voor de nieuwe aanplant en het bufferen van hemelwater. In de lente worden krentenboompjes of zogenaamde Amelanchier Lamarckii geplant in de vernieuwde plantvakken. De nieuwe aanplant is onderhoudsvriendelijker voor de stadsdiensten, en door de vergroting van de plantvakken hebben zij ruimte om te groeien.”