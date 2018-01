Binnengluren in opvangcentrum asielzoekers 26 januari 2018

Normaal kan je er niet binnen, maar volgende woensdag krijgen de inwoners van het Meetjesland de kans om het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis in Eeklo te bezoeken. Het opvangcentrum in de Pokmoere organiseert een nieuwjaarsreceptie en iedereen wordt uitgenodigd om er bij te zijn. "Nooit eerder in een opvangcentrum voor asielzoekers geweest? Dan is de receptie een ideaal moment om kennis te maken met de ruim twintig verschillende nationaliteiten die hier wonen", zegt Joris Kuijsten. "Je leert de werking kennen, en kan ook kennis maken met de multiculturele ambiance. Je krijgt alcoholvrije bubbels en zelfgemaakte hapjes met smaken uit alle hoeken van de wereld." Je kan er langs op woensdag 31 januari van 16 tot 18 uur, in de Pokmoere 1a. Voor 29 januari laten weten of je komt op 09/376.78.60 of integratie. oceeklo@rodekruis.be. (JSA)