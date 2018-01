Biljartkoning Aimé Immesoete (91) overleden 02u57 0

Eeklo rouwt om het overlijden van Aimé Immesoete (91). Hij was de sterke man van de Eeklose Biljartclub, waar iedereen hem aansprak als 'president'. Aimé was in Eeklo ook Ridder in de Orde van de Eeclooschen Herbacker, en kreeg er de Trofee voor Sportverdienste.





Als jonge kerel begon Aimé Immesoete te werken in de fruit- en aardappelhandel van zijn vader. In 1970 nam hij de zaak over en bouwde die verder uit tot een succesvol aardappelbedrijf. Zijn zoon Antoine nam de zaak in 1985 over. Antoine en zijn vrouw Denise kregen nog twee andere zonen: Carlos en Franky.





De uitvaart van Aimé Immesoete wordt gehouden op dinsdag 16 januari om 11 uur in de decanale kerk in het centrum van Eeklo. (JSA)