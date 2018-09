Big Brother nu ook rond de glasbol Camera’s tegen sluikstorten in Meetjesland en streek rond Deinze Joeri Seymortier

04 september 2018

20u07 9 Eeklo In alle IVM-gemeenten in het Meetjesland en de streek rond Deinze komen camera’s rond de glasbollen. Die moeten sluikstorters op heterdaad betrappen. Je past beter op, want de gas-boetes kunnen oplopen tot 350 euro. Elk van de aangesloten gemeenten krijgt één camera, die regelmatig een andere plaats krijgt.

IVM, de afvalverwerker van het Meetjesland en de streek rond Deinze, gaat met grove middelen de strijd aan tegen het sluikstorten rond de glasbollen. In Maldegem loopt nu al een proefproject, en Lovendegem volgt nog deze maand. De rest van de gemeenten in de regio moeten volgen. Voor elk van de gemeenten is één camera voorzien. Die kan dan geplaatst worden op de plaatsen waar problemen met sluikstorten verwacht worden.

“De beelden van de camera worden bij IVM gecontroleerd”, legt voorzitter Koen Loete het nieuwe systeem uit. “Wanneer misbruiken vastgesteld worden, dan maken onze medewerkers een dossier op en gaat dat naar de politie. Daar wordt uitgezocht wie de sluikstorter op de beelden is. Dan wordt dat hele dossier opgestuurd naar de sanctionerend ambtenaar, en kan er een gas-boete volgen die varieert tussen de 40 en 350 euro. De camera’s zijn klein en kunnen ingebouwd worden in straatmeubilair, zodat ze amper opgemerkt worden. Maar wanneer er een paar boetes uitgedeeld worden, zal het snel geweten zijn dat je beter niets rond de glasbol achterlaat, dat daar niet thuis hoort.”

10.000 euro

IVM koopt twintig camera’s aan en betaalt zo’n 10.000 euro per camera. Maar zal die camerabewaking niet voor een groot Big Brother-gevoel zorgen bij de mensen? “Wettelijk zijn we verplicht om op borden aan te kondigen dat er gefilmd wordt, maar dat mogen we ook op de invalswegen van de gemeenten doen. Dat moet dus niet aan de glasbol zelf gebeuren”, zegt voorzitter Loete. “We hebben al veel acties ondernomen om sluikstorten tegen te gaan. Dergelijke handhaving is echt de laatste stap voor mensen die echt niet willen leren. Ik denk dat iedereen zich ergert aan het vuilnis dat rond de glasbollen achtergelaten wordt. Een probleem dat we willen aanpakken.”

Groen licht

In eerste instantie zullen de camera’s vooral rond de glasbollen geplaatst worden. Ook andere locaties die sluikstortgevoelig zijn kunnen volgen. Nog niet alle gemeenten hebben het licht definitief op groen gezet, want daarvoor moet de gemeenteraad eerst goedkeuring verlenen. “Bij de voorstelling van het idee een jaar geleden was elk van onze gemeenten voorstander, dus ik denk dat snel alle gemeenten binnen het IVM-werkgebied zullen volgen”, zegt voorzitter Koen Loete nog.