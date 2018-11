Bevrijdingsstoet trekt na 100 jaar weer door straten Einde Eerste Wereldoorlog wordt gevierd met bal Joeri Seymortier

15 november 2018

15u26 0 Eeklo Een bevrijdingsstoet trekt zaterdagavond na honderd jaar nog eens door de centrumstraten van Eeklo. De Gezinsbond en heel wat andere verenigingen brengen Eeklo tijdens ‘In Eecloosche velden’ terug naar de tijd van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De bezoekers van de bevrijdingsstoet zijn meteen ook de figuranten.

Eeklo herdenkt de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog zaterdagavond op een speciale manier. “We plannen een memorabele herdenkingsstoet waar iedereen aan kan deelnemen”, zegt Lut Willems van de Gezinsbond Eeklo. “Eeklo was destijds een rust- en bevoorradingsstad voor de Duitse frontsoldaten en ook hier was de oorlogsdreiging nooit ver af. We verzamelen zaterdag om 17 uur op de Markt van Eeklo. Daar vertrekt een stoet voor een tocht van ruim twee kilometer, tot aan de Jachthaven. Wie komt kijken, figureert meteen ook mee in de bevrijdingsstoet. De wandelende massa draagt fakkels en passeert langs bevlagde huizen. Op verschillende plaatsen wordt halt gehouden voor een evocatie. Je mag je verwachten aan zang, muziek en vertellingen. De bezoekers leren zo het verhaal van de bevrijding van Eeklo opnieuw kennen.”

Zurkelsoep

Het eindpunt van de bevrijdingsstoet ligt in de Jachthaven van Eeklo, aan de Kop van de Vaart. Daar wordt zaterdagavond dan een volksfeest en een bevrijdingsbal georganiseerd. Er staat ook een authentieke veldkeuken, waar oude gerechten zoals kneutels en zurkelsoep worden klaargemaakt. “Honderd jaar geleden werd ook in Eeklo goed gefeest om vier jaar oorlogsellende te vergeten”, zegt Willems. “We gaan dat volksfeest zaterdagavond nog eens over doen in de Jachthaven. We hopen dat de mensen in oude klederdracht komen, zodat we ons echt weer in 1918 zullen wanen. We hopen echt dat er heel veel mensen naar ons evenement komen. Er zijn heel wat acteurs, figuranten en zangers die er iets moois van zullen maken.”

Fakkeltocht

Zaterdag om 17 uur moet je op de Markt van Eeklo zijn. Daar wordt de Duitse bezetting uitgebeeld. Van iets na 17 uur tot 19.15 uur is er dan de fakkeltocht van aan de Markt, over de N9, door de Koning Albertstraat en de Tieltsesteenweg zo naar de Kop van de Vaart. In de Koning Albertstraat zijn er evocaties op de historisch belangrijke locaties. Aan de Kop van de Vaart is er dan een herdenking van de Eeklose gesneuvelden. Tussen 19.15 en 20.45 uur zorgen heel wat verenigingen rond de jachthaven voor activiteiten. Het bevrijdingsbal start dan om 20.45 uur.

Parking

Door de bevrijdingsstoet zijn enkele straten van Eeklo verkeersvrij. Wie kan, komt zaterdagavond beter met de fiets naar het evenement. Wie toch met de wagen komt, kan parkeren op de terreinen van de firma Wulffaert, aan de Kop van de Vaart. Voor mindermobiele mensen is er van daar ook een pendeldienst naar de Markt van Eeklo.

Info: www.gezinsbondeeklo.be.