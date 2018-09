Bestelwagen gegrepen door treintje 03 september 2018

De bestuurder van een bestelwagen is gisteren rond 13 uur ter hoogte van de Opeisingstraat in Eeklo gegrepen door een motorwagen, de kleine trein die tussen Maldegem en Eeklo rijdt. De bestelwagen werd een tiental meter meegesleurd en kwam dwars op de sporen tot stilstand. De bestelwagen werd vernield, maar de chauffeur kwam er zonder zware verwondingen van af. "Hij bloedde aan de neus", klinkt het bij de hulpdiensten. Een takelaar kon de bestelwagen een uur later van de sporen halen, nadat de brandweer het voertuig met behulp van hydraulisch materiaal van de trein losmaakte. (WSG)