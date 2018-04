Bernard weer thuis op Huysmanhoeve DOOPFEEST VOOR REUS DIE GEMAAKT IS NAAR BEELD PACHTER JOERI SEYMORTIER

03 april 2018

02u36 0 Eeklo Eeklo en het Meetjesland hebben er sinds gisteren een reus bij: Bernard. Hij is gemaakt naar het beeld van Bernard Huysman, die in het begin van vorige eeuw de plak zwaaide op de Huysmanhoeve in Eeklo.

Het Meetjesland zet al een tijdje de reuzen extra in de kijker, dus kon ook de geboorte van een nieuwe reus niet achterblijven. Reus Bernard werd gisteren gedoopt op de Huysmanhoeve in Eeklo. Eerst was er een optocht van een pak andere Meetjeslande reuzen, en nadien gaf burgemeester Koen Loete de nieuwkomer een echte reuzenidentiteitskaart.





"Reus Bernard is gemaakt naar Bernard Huysman", zegt Esther Van den Broeck van het Plattelandscentrum Meetjesland. "De Huysmanhoeve had heel vroeger de naam 't Groot Goed en is eigenlijk de oudste plek van Eeklo. De familie Huysman pacht de hoeve ongeveer 260 jaar, dus heel wat generaties Huysman hebben hier gewoond en gewerkt. Sindsdien wordt dat in de volksmond niet meer 't Groot Goed genoemd, maar wel de Huysmanhoeve. Bernard is een naam die verschillende generaties lang van vader op zoon doorgegeven werd. Onze reus heeft het gezicht van 'vader Huysman' of Bernard de Vierde. Die werd begin vorige eeuw geboren en is in 1967 overleden. Vanaf nu leeft hij weer verder op zijn Huysmanhoeve, maar dan als reus."





Zonen Antoine en Gery Huysman zijn de twee peters van de reus. Zij waren gisteren in ieder geval tevreden. "Het is een eer voor onze familie", zeggen de broers. "En het resultaat mag echt gezien worden. In zijn handen draagt de reus het poortgebouw van onze hoeve, en dat is wel leuk. Iedereen ziet meteen dat het reuzenhoofd dat van vader is."





Reus Bernard werd in een sneltempo gebouwd. Het idee ontstond maar in het najaar van vorig jaar. Comeet bracht de Huysmanhoeve in contact met de bouwers van reuzin Margriet Van de Voordestaart. Een groep vrijwilligers heeft Bernard dan in minder dan drie maanden ontworpen en gebouwd. "Deze nieuwe reus is een hulde aan alle telgen van de familie Huysman, en zo huldigen we ook alle reuzen van het Meetjesland", zegt burgemeester Koen Loete. "Het is goed dat de traditie en folklore van de reuzen in stand gehouden wordt. Een reus tovert altijd een glimlach op het gezicht van de mensen."





Kabouters

Reus Bernard is deze zomer te zien in het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo, en zal ook meelopen in stoeten. In de Huysmanhoeve wordt deze zomer naast de reuzen, ook aan een kabouterinvasie gewerkt. Om te tonen dat de hoeve een plek is waar groot en klein zich moet thuis voelen, staan er nu ook al 250 kabouters op het terrein. Wie nog leuke kabouters op zolder heeft staan, mag die altijd brengen naar de Huysmanhoeve in Eeklo.