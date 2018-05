Bejaarde rijdt in op wielertoeristen 07 mei 2018

Een bejaarde vrouw is zaterdagochtend in aanrijding gekomen met een groepje wielertoeristen aan de Raverschootstraat in Eeklo. De vrouw wilde de Kerkhofweg inslaan richting Delhaize en Hubo, maar merkte daarbij de wielertoeristen niet op. Gelukkig reed de vrouw niet met een hoge snelheid. Drie van de fietsers kwamen ten val. Twee van hen moesten ter controle overgebracht worden naar het AZ Alma, maar ze mochten het ziekenhuis meteen weer verlaten. Ze liepen slechts lichte verwondingen op. (WSG)