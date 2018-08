Bejaarde man overlijdt in auto 28 augustus 2018

Een bejaarde man is gisteren overleden in zijn wagen, op de parking van het Aldi-filiaal op de Gentsesteenweg in Eeklo. Een klant trof het slachtoffer om tien uur 's voormiddags aan. "Het gaat om een natuurlijk overlijden", klinkt het bij de politie van de zone Meetjesland-Centrum. "Slachtofferhulp van de politie heeft de familie ingelicht en bijgestaan." Uit respect voor de nabestaanden geeft de politie geen verdere info vrij. (OSG)