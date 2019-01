Bejaarde man (83) pleegt tweede vluchtmisdrijf sinds pensioen en moet opnieuw rijexamen afleggen Sam Ooghe

09 januari 2019

14u56 0 Eeklo Een senior (83) uit Eeklo moet van de Gentse politierechter zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen, nadat hij voor de tweede keer in enkele jaren tijd veroordeeld werd voor vluchtmisdrijf.

In het najaar van 2017 was de man op de Markt van Eeklo bij het verkeerslicht iets te ver doorgereden. Daarom reed hij achteruit, maar daar stond al een vrachtwagen. Door de impact raakte de truck flink beschadigd. Zelfs het zeil raakte gescheurd. De senior merkte dat op, maar toen het groen werd, reed hij weg.

Vandaag kwam de advocaat van de bejaarde man een woordje uitleg geven. Volgens hem berustte het vluchtmisdrijf op een misverstand. De schade aan de truck zou er ook al geweest zijn vóór de botsing. De politierechter was niet overtuigd, en veroordeelde de man in totaal tot 1520 euro boete en enkele maanden rijverbod.

De man moet ook zijn theoretisch én praktisch examen opnieuw voltooien, wil hij weer met de wagen rijden. De zware straf komt er omdat hij in 2014 nog veroordeeld werd voor vluchtmisdrijf. Of de senior van plan is om all examens opnieuw af te leggen, is niet duidelijk.