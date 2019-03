Begraafplaats voor doodgeboren kindjes wordt sterretjesweide Joeri Seymortier

26 maart 2019

15u35 0 Eeklo Eeklo wil werk maken van een sterretjesweide op de stedelijke begraafplaats. Dat is een rustplaats voor doodgeboren kindjes.

Eeklo heeft nu al een foetusweide, maar wil daar wat meer ziel in steken en er een sterretjesweide van maken. Raadslid Hilde Lampaert (N-VA) dringt daar op aan. “Een sterretjesweide is een plaats waar ouders van doodgeboren kindjes, ongeacht de zwangerschapsduur, hun kindje op een serene manier kunnen begraven”, zegt Hilde Lampaert. “Dat moet een mooi en bloemrijk sereen plaatsje zijn, waar we de sterretjes zien fonkelen. Ik heb die vraag in 2015 al op de gemeenteraad gesteld, maar vier jaar later is er nog niets veranderd.”

“Er is in Eeklo wel degelijk een begraafplaats voor foetussen. Dat is ook door Vlaanderen verplicht”, reageert schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Je kan die vinden als je de ingang van de Raverschootstraat neemt, aan het eerste hek helemaal rechts. Daar staat een grote boom, en daar vind je de foetusweide. We willen het wel iets mooier inkleden en er een sterretjesweide van te maken. We hebben andere begraafplaatsen bezocht en werken aan een dossier. We gaan de herinrichting van onze begraafplaats zo snel mogelijk verder zetten.”